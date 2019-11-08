МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Клиенты Сбербанка могут испытывать сложности со входом в "Сбербанк онлайн", сообщили РИА Новости в колл-центре банка.

"Сейчас могут возникать трудности со входом в "Сбербанк онлайн", — сообщил автоответчик в колл-центре кредитной организации. В банке советуют попробовать войти в систему позднее и приносят извинения за доставленные неудобства.

Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов. Большинство из них столкнулись с проблемами при входе в систему (72%), также пользователи жалуются на сбой всех сервисов и невозможность перевода денег.

Некоторые клиенты Сбербанка могут испытывать трудности при проведении операций со вкладами в приложении, банкоматах и отделениях кредитной организации, специалисты уже работают над исправлением ситуации, сообщили также РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.

"В настоящее время у некоторой части клиентов банка могут возникать трудности при проведении операций со вкладами в "Сбербанк онлайн", устройствах самообслуживания и ВСП. Приносим свои извинения клиентам банка за доставленные неудобства", — сказал представитель банка.

Ранее в пятницу в колл-центре кредитной организации сообщили, что клиенты Сбербанка могут испытывать сложности со входом в мобильное приложение "Сбербанк онлайн". Пользователи на портале Downdetector стали сообщать о неполадках в работе приложения около 16 часов. Большинство из них столкнулись с проблемами при входе в систему (72%), также пользователи жалуются на сбой всех сервисов и невозможность перевода денег.