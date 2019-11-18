МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Решение "Яндекса" провести обратный выкуп акций на 300 млн долларов и поменять структуру управления компанией вызвано, прежде всего, желанием снизить риски усиления госконтроля и возможности ограничения доли иностранных инвесторов, считают опрошенные "Прайм" эксперты. Они сомневаются, что последовавшее за этим укрепление акций на бирже продлится долго, поскольку отношения "Яндекса" с государством пока до конца так и не прояснились, а объем buy back не достаточно велик, чтобы оказывать на это серьезное влияние.

Сегодня стало известно, что совет директоров "Яндекса" одобрил проведение обратного выкупа акций на сумму до 300 млн долларов. Кроме того, компания сообщила, что меняет структуру управления: она создает Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому будет передана от Сбербанка "золотая акция" интернет-компании. Фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений в рамках определенного списка вопросов.

Сбербанк уже получил обращение "Яндекса" с просьбой передать "золотую акцию" компании обратно, и правление рассмотрит его 19 ноября. В банке сообщили, что в целом позитивно и с пониманием относятся к инициативам интернет-компании.

КОМПЛЕКС ПРИЧИН

Эксперты называют оба шага "Яндекса" взаимосвязанными. "Вероятно, решение о выкупе акций на 300 млн долларов принято в целях усиления консолидации компании перед изменением структуры управления. Возможно, выкуп акций является элементом дорожной карты по переходу на новую структуру управления. С учетом показателей бизнеса и текущей капитализации компании, выкуп акций на 300 млн долларов не окажет практически никакого влияния на них, существенно может измениться лишь структура распределения дивидендов", — рассуждает младший директор по корпоративным рейтингам агентства "Эксперт РА" Николай Власов.

Он напомнил, что рыночная капитализация "Яндекса" на 15 ноября составляла 11,76 млрд долларов. Активы компании на 30 сентября текущего года достигли 4,4 млрд долларов. Согласно балансу на эту же дату, на неконтролирующую долю участия приходится 329 млн долларов.

Сумма buy back достаточно велика, но в целом не превышает 3% рыночной капитализации компании, отмечает в этой связи аналитик "Атона" Виктор Дима. К таким выкупам компании прибегают, когда хотят показать рынку, что считают котировки акций недооцененными в текущих условиях.

Что касается изменения структуры управления, то это связано с необходимостью найти баланс между интересами регулирующих органов в части контроля над интернет-сегментом с одной стороны и бизнеса — с другой. Альтернативой был бы обсуждавшийся в последнее время закон об ограничении доли иностранных инвесторов, и его реализация стала бы не очень хорошим шагом для "Яндекса", более 80% которого как раз принадлежит иностранцам, говорит эксперт. (После написания статьи стало известно, что депутат Антон Горелкин отозвал из Госдумы законопроект о значимых интернет-ресурсах для доработки).

В свою очередь, аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин высказал мнение, что выкуп акций проводится в целях обеспечения программы мотивации сотрудников.

"Ранее общее собрание акционеров компании предоставило право совету директоров "Яндекса" начинать buy back и проводить допэмиссию в этих целях. Текущий выкуп примерно в три раза превосходит прошлый по объемам в деньгах", — отметил он.

В третьем квартале "Яндекс" выкупил в рамках buy back 4,5 миллиона акций класса "А". Ранее в июне совет директоров Yandex N.V. одобрил проведение программы выкупа акций класса "А" на сумму до 100 млн долларов.

ЦЕНА АКЦИЙ

На фоне корпоративных новостей акции "Яндекса" обновили максимум за два месяца, утром подскочив на 5,9%, до 2400 рублей – максимума с 20 сентября.

"Новость о buy back и создании Фонда позволила акциям "Яндекса" полностью отыграть падение, которое произошло чуть более месяца назад, когда стало понятно, что государство намерено взять компанию под контроль, и шло обсуждение законопроекта, ограничивающего участие иностранцев в подобных компаниях до 20%", — отметил аналитик "Алор брокера" Алексей Антонов.

По мнению экспертов, эта реакция была ожидаемой и вполне предсказуемой, но никакого ралли в сложившейся ситуации ждать не приходится.

"Думаю, что рынок отыграет buy back сегодня, и на этом растущий тренд закончится, слишком в неоднозначную ситуацию попал "Яндекс". Видно, что его ключевые акционеры делают все, чтобы компания продолжала работать и растить капитализацию, но внимание государства, в глазах инвесторов, будет тормозить этот рост", — говорит Антонов.

Постепенная изоляция Рунета, на которую сделана ставка, скорее всего, скажется на IT-секторе не лучшим образом. С другой стороны, государственные деньги могут сильно сократить время, требующееся для получения инвестиций и их освоения, и есть небольшая надежда, что это могут быть действительно венчурные государственные инвестиции, добавил он.

ПЕРСПЕКТИВЫ КОМПАНИИ

Пока сложно оценить, сумел ли "Яндекс" действительно защититься, или компания все-таки станет частью какой-то госкомпании в результате сложных комбинаций назначений и перестановок в Фонде.

"Ведь его структура не статична, в его совет будут входить люди из высших учебных заведений страны, которые, с одной стороны, выглядят независимо от государства, а с другой — как раз полностью зависимыми", — рассуждает Антонов.

Существенного долгосрочного влияния на стоимость акций компании не ждет и Власов. Скачок курса акций на открытии торгов в понедельник, 18 ноября — реакция рынка на снижение неопределенности после новостей о согласованной смене структуры корпоративного управления компанией. Однако глобальное воздействие в последнее время оказывала усилившаяся неопределенность модели взаимоотношений с государством.

Власов напомнил, что большая часть акций "Яндекса" находится в свободном обращении, а контроль мажоритарных акционеров, владеющих 29% акций, распространяется на 62,26% голосов. Поэтому событие обратного выкупа акций не должно оказать существенного влияния на цену акций.

В свою очередь, Михайлов полагает, что изменение корпоративной структуры является важным событием для "Яндекса". Оно должно позволить снять с интернет-компании риски, связанные с давлением государства, при этом не ущемляя права действующих акционеров.

"По нашему мнению, уменьшение рисков приведет к дальнейшему росту котировок "Яндекса", и мы рекомендуем покупать акции холдинга", — заключил он.