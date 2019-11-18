МОСКВА, 18 ноя — ПРАЙМ. "Яндекс" после нескольких месяцев обсуждения скандального законопроекта, ограничивающего долю иностранцев в капитале крупнейших российских интернет-компаний на уровне 20%, возможно, нашел компромиссное "элегантное" решение по изменению своего корпоративного управления.

Предложенная компанией концепция "золотой акции 2.0" может удовлетворить как интересы инвесторов, так и государства, уверены опрошенные РИА Новости эксперты. Инвесторы с оптимизмом восприняли предложенную модель – акции "Яндекса" к вечеру растут на Московской бирже более чем на 11%, ранее в ходе торгов цена акций подскакивала на 12,1%, до 2540 рублей — максимума с конца июля.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что "Яндекс" не согласовывал корпоративные изменения с Кремлем, хотя там с большим вниманием наблюдают за решениями компании, поскольку она является системообразующей в своей отрасли. В Кремле удовлетворены тем, что руководство "Яндекса" признало особую ответственность компании, и считают необходимым найти золотую середину между интересами государства и отрасли, подчеркнул Песков.

По данным из годового отчета, опубликованного в апреле, сооснователю и гендиректору Аркадию Воложу принадлежит 48,41% голосов в голландской группе Yandex N.V. (головная компания "Яндекса"), а еще 6,36% у одного из старейших сотрудников интернет-компании Владимира Иванова.

После объявления "Яндекса" автор законопроекта о значимых интернет-ресурсах депутат Госдумы от "Единой России" Антон Горелкин сообщил, что отзывает проект для доработки. При этом он заявил РИА Новости, что это не связано с решением "Яндекса" изменить структуру корпоративного управления в компании. Депутат выразил уверенность, что проект после доработки будет перевнесен в Госдуму и принят.

"ЗОЛОТАЯ АКЦИЯ 2.0."

"Яндекс" в понедельник объявил о создании в своей структуре управления Фонда общественных интересов (Public Interests Foundation), которому планируется передать от Сбербанка "золотую акцию" интернет-компании. Сбербанк получил обращение "Яндекса" с просьбой вернуть компании "золотую акцию", правление рассмотрит его 19 ноября, сообщили в банке, добавив, что в целом "позитивно и с пониманием относятся к инициативам "Яндекса".

Как сообщил "Яндекс", предполагается, что фонд сможет выдвинуть двух из 12 членов в совет директоров "Яндекса" и участвовать в принятии решений по определенному списку вопросов — в частности, согласование сделок по консолидации 10% и более голосующих или экономических акций в одних руках, согласование передачи существенной интеллектуальной собственности, согласование изменений в регламенте компании по защите необезличенных больших данных российских пользователей, согласование возможных партнерств компании с правительствами других стран, если таковые будут.

При этом фонд не сможет влиять на другие вопросы операционной, стратегической и экономической деятельности "Яндекса".

В то же время, в исключительных случаях фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса". "Фонд создается для поддержки совета директоров в соблюдении баланса интересов при обсуждении чувствительных для общества вопросов. Но в исключительных случаях, когда совет директоров намеренно не выполняет решения фонда, затрудняет работу новой структуры или принимает решения, способные повлиять на национальную безопасность, фонд имеет право временно заменить руководителя российского "Яндекса". После исправления ситуации руководитель будет восстановлен в должности", — говорится в сообщении.

"Яндекс" пригласил в совет директоров фонда представителей ВШЭ, МФТИ, МГУ, СпбГУ и ИТМО. Трех независимых директоров представят негосударственные организации — РСПП, школа управления "Сколково" и Фонд поддержки 57-й школы (Москва). В совет фонда также войдут руководители компании — Аркадий Волож, Тигран Худавердян и Елена Бунина.

После создания фонд выдвинет в качестве двух новых членов совета директоров "Яндекса" проректора РАНХиГС, директора Высшей школы государственного управления Алексея Комиссарова и гендиректора "ВТБ Капитал" Алексея Яковицкого.

Изменения должны быть одобрены на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 20 декабря 2019 года. "Я надеюсь, что акционеры поддержат предложенные сегодня изменения, которые мы уже назвали между собой "золотой акцией 2.0". Это позволит нам и дальше фокусироваться на том, что мы делаем лучше всего – создавать инновационные продукты и сервисы, а также развивать компанию в интересах наших пользователей и акционеров", — приводятся в сообщении слова Воложа.

СЕМЕЙНЫЙ ТРАСТ

Сам Волож во избежание риска изменения структуры голосующих акционеров обязался до января 2022 года не продавать 95% принадлежащих ему класса В (ему принадлежит 85,03% таких бумаг), а также создать семейный траст, куда в случае смерти владельца могут быть переданы акции класса B без возможности конвертации в класс A в течение двух лет. Сейчас в случае смерти владельца предусматривается автоматическая конвертация акций.

Акции "Яндекса" делятся на два класса — A и B. Акции класса A обладают одним голосом на бумагу и могут свободно продаваться и покупаться на бирже. Акция класса B обладает 10 голосами. Такие акции выпускались для основателей компании перед IPO, чтобы сохранить их контроль за принятием стратегических решений. Эти акции нельзя купить, продать, завещать или подарить. Если владелец акций класса B хочет продать их, то они конвертируются в акции класса А и обеспечивают не 10, а только 1 голос при сохранении экономического интереса.

"Даже если другие держатели акций класса В продадут свои акции, а господин Волож продаст до 5% своих акций класса В, как это разрешено соглашением о блокировке, он все равно будет владеть более 51% голосов в компании и контроль останется в российских руках в течение этого периода", — говорится в материалах компании.

"ИЗЯЩНОЕ" РЕШЕНИЕ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ИНВЕСТОРОВ

Эксперты, опрошенные РИА Новости, считают, что предложенное "Яндексом" изменение структуры корпоративного управления является хорошим компромиссным решением для компании, ее акционеров и государства. При этом часть экспертов надеется, что решение, предложенное "Яндексом", поможет смягчить ряд пунктов законопроекта о значимых IT-ресурсах, вызвавшего широкий общественный резонанс.

Законопроект, внесенный в Госдуму в конце июля Горелкиным, предполагает, что владеть значимым для информационной инфраструктуры РФ ресурсом сможет только российская компания, причем доля иностранного владения в ней должна быть ограничена 20%. К таким IT-ресурсам относится и "Яндекс".

Законопроект в изначальном виде подвергся критике со стороны и кабмина, и самой отрасли. Правительство предложило ряд доработок — в частности, ограничить долю иностранного владения не 20%, а 50% минус одной голосующей акцией.

"Законопроект напрямую касается "Яндекса", который зарегистрирован в Нидерландах и работает в России через "дочку". Возможно, компании придется изменить структуру собственности. Предлагаемое решение по введению в управление "Яндекса" двух директоров из Фонда общественных интересов является компромиссным решением, которое, с одной стороны, успокоит зарубежных инвесторов, а с другой – обеспечит соблюдение интересов государства", — отметил завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Плеханова Дмитрий Завьялов.

"Изящное решение, предложенное "Яндексом", позволяет учесть государственные интересы без ущемления прав акционеров и бизнес-свобод компании", — прокомментировал гендиректор Института исследований интернета, ведущий аналитик РАЭК Карен Казарян.