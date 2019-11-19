МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Правление Сбербанка одобрило сделку по продаже "золотой акции" "Яндекса" обратно этой компании за один евро, сообщается в пресс-релизе банка.

"Правление ПАО "Сбербанк" приняло решение одобрить сделку по продаже "золотой акции" компании Yandex N.V. ПАО "Сбербанк" продает указанную акцию по цене приобретения — за один евро", — говорится в сообщении.

"Яндекс" в понедельник объявил о планах реструктуризации, в рамках которой в структуре управления компании появится Фонд общественных интересов (Public Interests Foundation), которому от Сбербанка будет передана "золотая акция" интернет-гиганта. Это фонд будет выдвигать двух кандидатов в совет директоров, будет согласовывать сделки по консолидации более 10% голосующих или экономических акций в одних руках, а также получит право вето на решения компании по вопросам передачи персональных данных российских пользователей или значимой интеллектуальной собственности.

Сбербанк приобрел указанную акцию в 2009 году.