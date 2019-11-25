МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. МТС подписал с OOO Telco Solutions and Investments (подконтрольно азербайджанской телеком-компании Bakcell) юридически обязывающее соглашение о продаже телекоммуникационного бизнеса на Украине, говорится в сообщении российского оператора.

В рамках соглашения МТС через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) продает 100% долю в компании Preludium BV (Нидерланды) — единственном акционере ПрАО "ВФ Украина" — за 734 миллиона долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 миллионов долларов. Передача акций пройдет в ближайшее время.

"Сделка комплементарна обновленной стратегии МТС, которая предполагает концентрацию усилий на российском рынке, генерирующем более 90% выручки группы, и развитие на основе базового телеком-бизнеса комплекса современных цифровых сервисов", — приводятся в сообщении слова президента МТС Алексея Корни.

"С учетом незначительной доли украинского бизнеса в масштабе группы, МТС сохранит привлекательный уровень дивидендных выплат в рамках принятой в начале года политики", — добавил Корня.

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь МТС Алексей Меркутов, в сделку входят дочерние компании "ВФ Украина". От деталей он воздержался. Ранее СМИ сообщали, что в периметр сделки, помимо "ВФ Украина", войдут ее розничная сеть — компания "ВФ Ритейл", телекоммуникационный оператор "ПТТ Телеком Киев", а также компания "ИТ СмартФлекс", занимающаяся ИТ-услугами.

По данным отчетности МТС, выручка "ВФ Украина" в третьем квартале по МСФО составила 4,3 миллиарда гривен (около 11,3 миллиарда рублей), увеличившись на 29,7%. Показатель OIBDA вырос на 28,9% — до 2,4 миллиарда гривен (6,3 миллиарда рублей), рентабельность по OIBDA снизилась до 54,6% с 54,9%. Чистая прибыль возросла в 2,25 раза — до 900 миллионов гривен (2,4 миллиарда рублей).

СМИ ранее сообщали, что в октябре Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил ходатайство Bakcell о покупке "ВФ Украина".

МТС в октябре 2015 года договорился с британской Vodafone об использовании ее бренда компанией "МТС-Украина".