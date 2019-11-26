МОСКВА, 26 ноя — ПРАЙМ. АФК "Система" после продажи части акций "Детского мира" в ходе вторичного публичного размещения (SPO) бумаг снизила свою долю в ритейлере до 33,38% с 52,03%, следует из материалов корпорации.

Изменение доли произошло 26 ноября.

АФК "Система" и Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation) в пятницу объявили о продаже 175 миллионов акций (23,7% капитала) "Детского мира", крупнейшего российского ритейлера детских товаров. Цена одной акции компании в рамках SPO составила 91 рубль, по итогам размещения продающие акционеры привлекают 15,925 миллиарда рублей.

РКИФ по итогам SPO снизит свою долю в "Детском мире" до 9% с 14%. Free float ритейлера составит 57,6%. Группа "Детский мир" объединяет сети магазинов "Детский мир", ELC и ABC, а также магазины товаров для животных "Зоозавр".