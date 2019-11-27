МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Число фишинговых угроз за последние две недели существенно возросло, в преддверии акции "Черная пятница" и наступающего сезона праздничных распродаж злоумышленники все чаще пытаются атаковать пользователей, совершающих покупки онлайн, говорится в исследовании "Лаборатории Касперского".

"На неделе с 18 по 24 ноября защитные системы "Лаборатории Касперского" зафиксировали почти в два раза больше мошеннических ресурсов, на которых тем или иным образом упоминалась "Черная пятница", по сравнению с предыдущей неделей с 11 по 17 ноября", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что увеличилась доля фишинговых атак на интернет-магазины. Особенно заметен этот рост в России: на минувшей неделе фишеры пытались атаковать российские онлайн-магазины в среднем в каждом 11 случае, тогда как две недели назад на секцию электронной торговли в Рунете была направлена каждая 20-ая фишинговая атака.

"Старт распродаж – это настоящее раздолье для интернет-мошенников. Ведь именно в это время большое количество людей начинают покупать в онлайн-магазинах подарки для себя и своих близких, они торопятся и в этой спешке теряют бдительность. При этом стоит сказать, что мы ожидаем рост числа фишинговых атак не только в рамках "чёрной пятницы", но и последующих новогодних распродаж. Как показывает опыт предыдущих лет, процентная доля фишинговых атак, в частности на финансовый сектор, по сравнению со всеми остальными атаками в четвертом квартале примерно на 12% выше, чем такой же показатель в другое время года", – приводятся в документе слова старшего контент-аналитика "Лаборатории Касперского" Татьяны Сидориной.

В четвертый четверг ноября жители США отмечают один из главных праздников года — День благодарения. Следующая за ним пятница, исторически получившая за ажиотажный покупательский спрос имя "черной пятницы", и следующие за ней выходные открывают сезон рождественских распродаж. В России "черная пятница" проводится с 2013 года.