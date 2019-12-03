МТС закрыл сделку по продаже украинской "дочки" структуре Bakcell
МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС завершил сделку по продаже украинского оператора "ВФ Украина" компании Telco Solutions and Investments (подконтрольна азербайджанской телеком-компании Bakcell), говорится в сообщении МТС.
Сумма сделки составила 734 миллиона долларов, включая отложенный платеж на сумму порядка 84 миллиона долларов. В рамках сделки МТС продал через свою 100-процентную дочернюю компанию Allegretto Holding S.a.r.l. (Люксембург) 100% долю в компании Preludium B.V. (Нидерланды) — единственном акционере ПрАО "ВФ Украина".
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20191203/830637520.html