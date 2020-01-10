МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. В Российской Федерации появились два новых долларовых миллиардера, пишет Forbes.

Состояние каждого из бизнесменов — Ратмира Тимашева и Андрея Баронова — превысило отметку в $1 миллиард после заключенного с ними соглашения с американским венчурным фондом Insight Partners о покупке компании Veeam Software.

Сумма сделки – $5 миллиардов.

Закрытие покупки запланировано на I квартал 2020 года.

Пока издание не приводит точную оценку состояния бизнесменов Тимашева и Баронова. Отмечается, что в 2018 году состояние оценивалось в $950 миллионов у каждого.В опубликованном рейтинге весной 2019 года активы бизнесменов указывались в размере $700 миллионов у каждого.

Тимашев и Баронов с 2017 года входят в список 200 богатейших россиян по версии Forbes.

Компания Veeam занимается разработкой различных продуктов в области резервного копирования данных, их восстановления, защиты, безопасности и облачного хранения. Штаб-квартира находится в городе Бар (Швейцария). С Россией компанию связывало то, что ее создатели — из России, а также то, что большинство разработчиков софта находятся в РФ.