МОСКВА, 27 янв — ПРАЙМ. Российские пользователи столкнулись с проблемами в работе сервисов Mail.Ru, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в работе популярных интернет-ресурсов.

Сбои в работе сервисов наблюдаются примерно с 10.00 мск. О проблемах с работой сервисов Mail.Ru в том числе сообщают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Краснодара.

В пресс-службе компании РИА Новости сообщили, что Mail.ru Group в ближайшее время восстановит работу почтового сервиса.

"Сегодня утром небольшой процент пользователей почты мог испытывать сложности со входом в сервис. Мы оперативно определили причины неполадок, они устраняются, и в ближайшее время сервис будет работать в штатном режиме. Пользовательские данные также не пострадают", — сказали в пресс-службе.

Данные Downdetector также свидетельствуют, что есть проблемы в работе сервисов "Яндекса", в частности, почты, сайта и сервиса "Яндекс.Деньги".

Сбои начались около 11.40 мск. Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в России.

Около 62% пользователей на сайте Downdetector жалуются на проблемы с работой почтового сервиса, 33% — с доступом к сайту и 4% — с работой сервиса "Яндек.Деньги".

В пресс-службе "Яндекса" РИА Новости сообщили, что сервисы работают в штатном режиме.

В "Яндексе" также отметили, что сбои наблюдаются в IMAP Mail.ru. "В "Яндекс.Почте" есть возможность добавить не только почту "Яндекс", но и любую другую. С этим и связаны "сбои", которые отражает Downdetector", — заключили в компании.