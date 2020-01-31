31 янв — Dow Jones. International Business Machines Corp. заявила, что генеральный директор Джинни Рометти уходит в отставку, проработав во главе легендарной технологической компании непростые восемь лет. Она не смогла обеспечить рост тогда, когда другие технологические гиганты процветали.

Официально 62-летняя Рометти покинет компанию 6 апреля. На посту гендиректора IBM ее сменит Арвинд Кришна, который сейчас возглавляет подразделение облачных услуг и когнитивного ПО, сообщила компания в четверг. Президентом IBM назначен Джим Уайтхерст, генеральный директор Red Hat. Это гигант открытых программных средств, которого IBM приобрела в прошлом году примерно за 33 млрд долларов.

Впервые в истории IBM создана структура руководства с раздельными должностями гендиректора и президента. Кришна и Уайтхерст сформируют двуединую управленческую команду: у первого большой опыт работы в IBM, а второй – недавно присоединившийся к IBM – займется возрождением компании.

Рометти, как уточнила компания, до конца года останется председателем совета директоров IBM, после чего покинет компанию, проработав в ней в общей сложности почти 40 лет. Она считается одной из наиболее выдающихся женщин-гендиректоров в этом бизнесе, где большинство руководящих должностей по-прежнему занимают мужчины.

Пока Рометти стояла у руля одной из самых легендарных американских компаний, акции IBM упали более чем на 25%, отстав от бумаг других технологических гигантов. Для сравнения, акции Microsoft<MSFT> Corp. за то же время взлетели более чем на 500%, а индекс Nasdaq Composite, в котором преобладают бумаги технологического сектора, подскочил примерно на 250%. Продажи IBM за этот период понизились более чем на 25%.

"Я считаю, что Рометти внедрила много изменений, — сказал аналитик Stifel Financial Corp. Дэвид Гроссман. — Кто-то возразит, что она недостаточно быстро и недостаточно много вносила изменений, но я думаю, что бизнес компании начал меняться именно под ее руководством".

Приобретение Red Hat было авторским проектом Рометти и попыткой ускорить возрождение IBM. Эта сделка привела к тому, что в прошлом квартале компания вернулась к умеренному росту выручки. Тем не менее аналитики говорят, что пока рано судить о том, сможет ли Red Hat оправдать высокую премию, которую IBM заплатила за ее бизнес.

Акции IBM в четверг после окончания основной сессии подорожали более чем на 3% на новостях об отставке Рометти.

Судя по новому составу руководства, IBM связывает свое будущее с быстро развивающейся сферой облачных компьютерных вычислений, где она отстает от таких конкурентов, как Amazon.com Inc. и Microsoft.

В последние годы Рометти подчеркивала, что IBM превратится в мощного соперника в этом сегменте, однако на сегодняшний день ее продажи облачных услуг по-прежнему уступают продажам конкурентов. По данным аналитической фирмы Gartner Inc., в списке крупнейших провайдеров публичной облачной инфраструктуры IBM занимает 5-е место, а ее рыночная доля составляет менее 2%.

"Основной проблемой стала очень медленная адаптация ее портфеля услуг и модели к очень динамичному технологическому ландшафту. Именно поэтому IBM в последнее время показывает разочаровывающие результаты и сдержанные темпы роста", — считает аналитик Wedbush Securities Моше Катри.

"Иногда перемены к лучшему", — добавил он.

Многие аналитики полагали, что Рометти раньше уйдет в отставку, подчинившись традиции, согласно которой ее предшественники подавали в отставку при достижении 60 лет.

Как следует из профиля Кришны в LinkedIn, свою карьеру он целиком построил в IBM. Он занимал различные должности в подразделениях исследований и ПО, а в январе 2019 года был назначен старшим вице-президентом по облачным технологиям и когнитивному ПО. После того как IBM согласовала покупку Red Hat, Кришна помог добиться того, чтобы регуляторы в США, Европе, Азии и других регионах мира одобрили сделку.

Кришне и Уайтхерсту достанутся те же проблемы, с которыми пыталась справиться Рометти, стоя у руля компании: преобразовать технологический гигант таким образом, чтобы он мог успешно конкурировать в новое время. В ходе январского конференц-звонка IBM заявила, что сейчас занимается реорганизацией своего аутсорсингового бизнеса ИТ-услуг – одного из крупнейших бизнесов, доставшихся ей в наследство и демонстрирующих ослабление роста.

— Автор Asa Fitch, asa.fitch@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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