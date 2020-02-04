МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Мировой суд займется рассмотрением протоколов об административном правонарушении в отношении Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Таганского районного суда Москвы Зульфия Гуринчук.

"Дела об административных правонарушениях в отношении "Твиттер Инк."; "Фейсбук Инк" поступили 4 февраля на судебный участок №374 Таганского районного суда Москвы", — сказала он.

Дата их рассмотрения пока не назначена.

Роскомнадзор 31 января возбудил административное производство в отношении компаний Facebook и Twitter, которые не предоставили в установленный срок сведений о локализации баз данных российских пользователей на серверах, расположенных в РФ. Компаниям грозит штраф в размере 1-6 миллионов рублей каждой.