МОСКВА, 5 фев — Dow Jones. Очередной раунд корпоративных финрезультатов дает понять, что крупнейшие облачные провайдеры без труда находят для себя новых клиентов. Однако понять, каким образом каждый из них противостоит другим на сверхконкурентном рынке, становится не так просто.

Финрезультаты Alphabet Inc., материнской компании Google, за 4-й квартал, опубликованные в понедельник вечером, с одной стороны, прояснили, а с другой – запутали этот вопрос. В этом отчете компания впервые раскрыла данные о своем бизнесе Google Cloud, который сгенерировал 8,9 млрд долларов выручки в 2019 году. Эти цифры также показали, что рост Google Cloud ускорился до 53% в прошлом году с 44% годом ранее. Компания все активнее предлагает свои услуги крупным корпоративным клиентам, и, судя по этим цифрам, ее усилия начинают оправдываться. На конференции по результатам в понедельник компания сообщила, что в 2019 году число сделок на сумму свыше 50 млн долларов более чем удвоилось по сравнению с предыдущим годом.

Похоже, что эти результаты также подтверждают существенное отставание Google от Amazon.com и Microsoft. Google Cloud примерно вчетверо меньше, чем принадлежащая Amazon AWS, выручка которой за 2019 год выросла на 37% к 2018 году – до 35 млрд долларов. Microsoft не раскрывает выручку своего облачного сервиса Azure отдельной строкой, но, согласно консенсусу-оценке от Visible Alpha, выручка Azure за 2019 календарный год составила 16,4 млрд долларов, что на 39% больше, чем годом ранее. Финансовый год Microsoft истекает в июне.

Тем не менее выручка Google Cloud отражает как доход ее корпоративного облачного сервиса Google Cloud Platform (GCP), так и показатели линейки софта G Suite, включая сервис Gmail для бизнес-пользователей и Google Docs. В этом свете новые цифры от Google больше похожи на результаты Commercial Cloud от Microsoft, которая группирует Azure вместе с корпоративной частью Office 365, LinkedIn и Dynamics. Выручка Commercial Cloud за 2019 год составила 44,7 млрд долларов, что на 39% больше, чем годом ранее.

При таком раскладе Microsoft опережает даже Amazon, софтверная выручка которой в бизнесе AWS очень невелика. Конечно, Amazon может изменить эту ситуацию, предложив собственные софтверные продукты или купив одного из традиционных игроков. Однако Amazon по-прежнему считается лидером на облачном рынке – отчасти из-за своего преимущества первопроходца. Компания официально запустила бизнес Web Services в начале 2006 года – задолго до того, как вошел в обиход сам термин "облачные вычисления". Microsoft впервые анонсировала Azure четыре года спустя.

Однако независимо от ранжирования двух лидеров, инвесторам стоит ждать, что эта гонка останется напряженной, учитывая потенциал роста. Расходы на облачные технологии все еще составляют относительно небольшую часть от общих корпоративных затрат на ИТ. По оценке Morgan Stanley, к настоящему времени лишь около 23% корпоративных задач были перенесены на публичные облачные сервисы.

Кроме того, эта гонка обещает быть затратной. По оценке Dell'Oro Group, Amazon, Microsoft и Google в прошлом году потратили на дата-центры в общей сложности 42,4 млрд долларов и увеличат эти расходы еще на 20% в текущем году. По крайней мере, в этой части облачного бизнеса расклад ясен.

— Автор Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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