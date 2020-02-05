МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" устранил неполадки в работе своих сервисов, они работают в штатном режиме, сообщили РИА Новости в интернет-компании.

Ранее в среду компания сообщила, что у ряда пользователей возникают кратковременные трудности с доступом к сервисам "Яндекса". В частности, сбой произошел у "Яндекс.Такси" — об этом сообщали пользователи в соцсетях, с такими сбоями столкнулись и корреспонденты агентства.

"На текущий момент все сложности устранены, сервисы "Яндекса" работают в штатном режиме. Приносим свои извинения пользователям за временные неудобства", — сказали в пресс-службе "Яндекса".