МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") на заседании в пятницу рассмотрит вопрос о гендиректоре компании, говорится в сообщении оператора.

Накануне газета "Коммерсант" сообщала со ссылкой на источники, что гендиректор "Вымпелкома" Василь Лацанич в ближайшее время может покинуть компанию до истечения срока контракта, его должность может занять экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу. В пресс-службе "Вымпелкома" не комментировали это.

Ряд источников издания связывают уход Лацанича с тем, что "одна из ключевых сделок, важных для акционеров "Вымпелкома", не состоялась по различным причинам". Речь может идти о слиянии с одним из конкурирующих участников российского рынка, отмечала газета.

Лацанич возглавляет "Вымпелком" с 10 января 2018 года. До прихода в "Вымпелком" он работал в МТС, где в последние годы занимал пост вице-президента по стратегии и маркетингу. В этой должности отвечал за коммерческие и стратегические инициативы компании, а также трансформацию клиентского опыта и цифровое развитие.

Ранее он занимал ряд позиций в области маркетинга и развития продаж в украинских и российских подразделениях Coca-Cola, отвечая за развитие глобальных брендов и продуктов компании на региональных рынках.