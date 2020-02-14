МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в четвертом квартале 2019 года выросла на 0,2% в годовом выражении — до 2,254 миллиарда долларов по МСФО, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль в четвертом квартале 2019 года составила 48 миллионов долларов, увеличившись в 1,5 раза в годовом выражении. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 935 миллионов долларов, поднявшись на 30,9%.

В 2020 году VEON прогнозирует рост выручки в национальной валюте на 1-3%, EBITDA — на 4-6%.