МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Телекоммуникационная корпорация VEON (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющая российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), выплатит финальные за 2019 год в размере 0,15 доллара на акцию, общий объем дивидендов с учетом промежуточных составит 0,28 доллара на акцию, говорится в сообщении компании.

"Совет директоров одобрил финальные дивиденды в размере 15 центов на акцию. В 2020 календарном году VEON планирует произвести эту выплату дивидендов (15 центов) 27 февраля 2020 года", — говорится в сообщении.

Компания указывает, что финальные дивиденды в размере 15 центов на акцию вместе с объявленными ранее промежуточными в 13 центов на акцию дают совокупную выплату дивидендов за 2019 год в размере 28 центов на акцию, что составляет примерно 70% от свободного денежного потока 2019 года после оплат расходов по лицензиям.