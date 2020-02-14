МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. "Яндекс" начал тестировать доставку посылок от маркетплейса "Беру" с помощью робота-курьера, говорится в сообщении компании.

В ноябре 2019 года компания представила "Яндекс.Ровера" — робота-курьера для транспортировки небольших грузов. Всё это время "Ровера" тестировали в штаб-квартире "Яндекса", где он перевозил документы между корпусами. Робот сам планирует маршрут и распознаёт объекты вокруг.

"Сегодня мы приступили к следующему этапу испытаний. Ровер получил новое задание: он доставляет сотрудникам "Яндекса" посылки от маркетплейса "Беру". Мы решили провести испытания 14 февраля, так как в этот день заказов с доставкой в офис особенно много — люди выбирают подарки ко Дню всех влюблённых", — уточняется в сообщении.

Робот-курьер на день стал одним из вариантов доставки, которые "Беру" предлагает сотрудникам "Яндекса". Те, кто хочет воспользоваться таким вариантом доставки, сначала получают запрос о готовности принять заказ. Если человек свободен и может получить посылку, он указывает номер подъезда, к которому её нужно привезти. После этого "Ровер" отправляется в путь, а получатель может следить за его перемещениями на странице заказа. Когда робот прибывает на место, адресат получает уведомление и может открыть с телефона крышку грузового отсека и забрать посылку, уточняется в релизе.

Доставка посылок — это первый опыт сотрудничества "Ровера" с действующим бизнесом, маркетплейсом "Беру". В дальнейшем робота-курьера можно будет использовать и для других задач: например, для доставки блюд в "Яндекс.Еде" и "Яндекс.Лавке" или в складской логистике, отмечают в компании.