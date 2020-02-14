МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Выручка "Яндекса" в 2019 году без учета показателей "Яндекс.Маркета" по US GAAP выросла на 39% и составила 175,4 миллиарда рублей, говорится в сообщении интернет-компании.

Скорректированная чистая прибыль за 2019 год без учета показателей "Яндекс.Маркета" выросла на 6% — до 23,5 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 29% и составил 51 миллиард рублей. Рентабельность по этому показателю составила 29,1%.

По итогам четвертого квартала консолидированная выручка выросла на 33% и составила 51,7 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 7% и составил 13,2 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю составила 25,6%.

ПРОГНОЗ

Компания прогнозирует рост консолидированной выручки по US GAAP по итогам 2020 года на 22-26% — до 214-221 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

По итогам 2019 года консолидированная выручка интернет-компании по US GAAP составила (без учета показателей "Яндекс.Маркета") 175,4 миллиарда рублей, увеличившись на 39% по сравнению с 2018 годом. Скорректированный показатель EBITDA за 2019 год вырос на 29% по сравнению с 2018 годом и составил 51 миллиард рублей, рентабельность по этому показателю составила 29,1%. Скорректированная чистая прибыль выросла на 6% и составила 23,5 миллиарда рублей.

РЫНОК ТАКСИ

Выручка "Яндекс.Такси" по US GAAP в 2019 году выросла на 98% — до 38 миллиардов рублей, говорится в сообщении "Яндекса".

Отмечается, что доходы сегмента "Такси" (в которое также входит фудтех-направление) составили почти 22% от всей выручки "Яндекса" (175,4 миллиарда рублей).

Прибыль по скорректированному показателю EBITDA всего сегмента "Такси" составила 748 миллионов рублей против убытка в 4,434 миллиарда рублей в 2018 году.

ВЫКУП АКЦИЙ

"Яндекс" в четвертом квартале 2019 года в рамках программы buyback выкупила 460 тысяч акций класса А, говорится в сообщении компании.

"Яндекс" выкупил 460 тысяч акций класса А у публичных акционеров в четвертом квартале 2019 года в рамках программы выкупа акций, анонсированной в четвертом квартале", — говорится в документе. Сумма привлеченных средств не раскрывается.

По состоянию на 31 декабря 2019 года число выпущенных акций "Яндекса" составляло более 329,858 миллиона, включая 292,719 миллиона акций класса А, 37,138 миллиона акций класса B. Эти данные не включают одну "золотую" акцию и 808,147 тысячи акций класса A, находящихся в казначействе, а также всех акций класса С, образованных в результате конвертации акций класса В в акции класса А. Все акции класса C были ликвидированы.

Акции класса С – это техническая группа акций, которая возникает при конвертации акций B в A. Раз в год компания ликвидирует акции этого типа.