МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. Постоянные перестановки в топ-менеджменте телекоммуникационной корпорации Veon могут насторожить инвесторов. При этом приоритетные задачи "Вымпелкома" после отставки гендиректора Василя Лацанича останутся прежними, уверены эксперты, опрошенные агентством "Прайм".

Veon объявила о том, что Лацанич уйдет в отставку в конце июня 2020 года. "Сейчас "Билайн" разрабатывает новую долгосрочную стратегию развития. Правильно, чтобы этот процесс находился в ведении тех, кто в будущем будет отвечать за ее выполнение", — прокомментировал свою отставку Лацанич.

РБК со ссылкой на пресс-службу "Вымпелкома" сообщает, что Лацанич объяснил свой уход желанием быть ближе к семье и тем, что не планировал оставаться на длительный период. Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что его должность может занять экс-глава турецкого оператора связи Turkcell Каан Терзиоглу.

Также стало известно, что Veon покинет CEO группы Урсула Бернс.

В пятницу Veon отчиталась за IV квартал по МСФО — чистая прибыль компании выросла в 1,5 раза. Мобильная клиентская база "Билайна" снова сократилась, в этот раз на 1,1%. При этом показатель снижается на протяжении трех лет.

НОВАЯ СТРАТЕГИЯ — ПРЕЖНИЕ ЦЕЛИ

Смена менеджмента происходит не только в "Вымпелкоме", но и во всем холдинге Veon, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Артем Михайлин.

Что касается ухода Лацанича, то на данный момент есть несколько теорий, но они остаются на уровне слухов, добавляет он.

"Наиболее правдоподобным вариантом, на наш взгляд, является неудовлетворенность группы финансовыми и операционными показатели "Вымпелкома" на фоне слабой динамики розничного бизнеса", — сказал эксперт.

Михайлин отмечает, что, несмотря на смену главы, развитие инфраструктуры остается приоритетной задачей оператора. Из-за недостаточных инвестиций в инфраструктуру, компания столкнулась с серьезными техническими проблемами, особенно после возвращения безлимитных тарифов на отечественный рынок. Именно это, по мнению Михайлина, стало основной причиной оттока абонентов. В 2019 году компания значительно нарастила темпы строительства сети, если судить по данным Роскомнадзора, но на полное решение проблемы может уйти еще много времени.

В ДЛИТЕЛЬНОМ ПОИСКЕ

Инвесторы могут чувствовать определенный дискомфорт в связи с продолжающимися перестановками в менеджменте Veon в целом, считают аналитики Альфа-банка.

Урсула Бернс является председателем совета директоров Veon с марта 2018 года и была назначена исполнительным директором с декабря 2018 года. В июне 2019 года финансовый директор Veon Тронд Вестли после двух лет работы в этой должности покинул свой пост. Предшественник Урсулы Бернс на посту исполнительного директора Жан Ив Шарлье находился на этой должности с апреля 2015 года по март 2018 года.

Эксперты добавляют, что постоянные изменения в топ менеджменте снова свидетельствуют о том, что ситуация внутри компании далека от комфортной. Команды менеджеров, которые работали последние несколько лет, не смогли привнести заметные улучшения на операционном уровне, хотя некоторые позитивные результаты нельзя отрицать, например, продажу итальянской Wind и реструктуризацию активов египетского оператора Global Telecom Holding (GTH), отмечают аналитики.

"Компания по-прежнему ищет рецепт для устойчивого роста", — делают вывод они.