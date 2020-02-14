МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ, Татьяна Белякова, Мариам Багдасарян. Индустрия видеоблогинга за последние годы изменилась колоссально: школьники, подростки и другие авторы каналов YouTube превращаются в знаменитостей и зарабатывают миллионы на просмотрах роликов. Ежемесячная аудитория видеохостинга сегодня составляет примерно 2 миллиарда человек.

В этом году исполняется 15 лет с даты регистрации торговой марки, логотипа и домена YouTube. Компания, работавшая на тот момент в небольшом офисе над пиццерией, появилась 14 февраля 2005 года.

О том, как видеосервис для знакомств превратился во всемирно известный видеохостинг и стал основой для появления блогеров — в обзоре РИА Новости.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ РЕШАЮТ

В 2005 году в Калифорнии три сотрудника стартапа PayPal — Стив Чен, Чад Херли и Джавед Карим — объединились для разработки сайта, посвящённого видеознакомствам. Эта идея пользователей не привлекла, и основателям пришлось поменять стратегию. Они отказались от рекламы, чтобы заинтересовать женскую аудиторию: за опубликованное видео девушкам обещалось вознаграждение в 20 долларов.

Однако пользователи стали использовать ресурс иначе и стали записывать и публиковать всё подряд. Первый ролик был опубликован 24 апреля 2005 года. Он назывался "Я в зоопарке" и длился всего 19 секунд.

Со временем сайт привлекал все большее количество пользователей, а контент проявил свою главную черту — вирусность. В 2006 году видеохостингом заинтересовалась корпорация Google и приобрела его за 1,65 миллиарда долларов. Сделка изменила направление работы хостинга, и со временем YouTube превратился в хостинг с оригинальным контентом и первыми блогерами. На YouTube публиковались не только ролики, но и музыкальные клипы и фильмы, журналистские материалы, рецепты, а также образовательные материалы, например, проект TED.

ВПЕРЕДИ — НОВЫЕ РЫНКИ

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Google, на сегодняшний день в YouTube более 2 миллиардов зарегистрированных пользователей в месяц, и каждый день люди смотрят более 1 миллиарда часов видео и генерируют миллиарды просмотров. Во всем мире более 70% времени просмотра приходится на пользователей мобильных устройств.

Более 500 часов контента загружаются на YouTube каждую минуту. В более чем 100 странах мира существуют локализованные версии YouTube на 80 языках.

По сравнению с прошлым годом число авторов, зарабатывающих пятизначные цифры в долларах, увеличилось более чем на 40%. И более 170 тысяч каналов YouTube по всему миру преодолели отметку в 100 тысяч подписчиков — это означает, что сотни тысяч малых предприятий растут на платформе YouTube.

"По данным Mediascope — YouTube третий по популярности сайт в России. В России более 500 каналов с числом подписчиков более 1 миллиона, а также почти 6000 каналов с числом подписчиков более 100 тысяч человек", — сказал собеседник агентства.

В перспективе русскоязычным авторам YouTube планируется помочь выйти на зарубежную аудиторию.

"Во-первых, у нас очень много талантливых авторов. Во-вторых, выход на зарубежную аудиторию важен с точки зрения получения новых навыков развития глобального бизнеса, а это интересует многих российских предпринимателей. Есть направления, которые особенно хорошо заходят на глобальные рынки как экспортные каналы. Например, DIY — он очень разнообразен: уход за домашними питомцами или beauty-направления, такие как мода, выкройка, прически, маникюр", — сообщили в пресс-службе.

"Еще одно новое направление — каналы об уходе за домом и ландшафтном дизайне. Мы сейчас видим большое количество очень интересных каналов, где семьи показывают, как они выращивают цветы, украшают свой дом и какие у них декоративные задумки в оформлении сада. Такой контент растет и показывает отличные результаты в экспорте", — добавил собеседник агентства.

ПРОЗРАЧНЫЙ РОСТ

По словам генпродюсера Divico (медиахолдинг ЮТВ) Евгения Гуцала, оценить, каким будет рынок видеоблогинга через 5-10 лет, сложно.

"Практика показывает, что любые попытки предсказать будущее видеоблогинга всегда оказываются провальными — никто не ждал, что "говорящие головы" станут самыми востребованными селебрити и настоящими героями журнала Forbes, никто не думал, что жанр интервью может быть настолько востребованным, что придёт TikTok и перечеркнёт все упоительные разговоры про качественный и профессиональный контент в блогерской среде", — заметил он.

"Сто процентов — через десять лет нас ждут новые платформы, механики, имена, бесконечный интерактивный стрим человеческих и виртуальных инфлюенсеров в коллаборации с брендами, но каким он — этот стрим будет, не знает никто. Возможно, в суверенном интернете при закрытом YouTube, как многие шутят, а возможно, в дополненной реальности с выходом в другие измерения, и одно при этом не отрицает другое", — добавил эксперт.

Гуцал отметил, что на сегодняшний день всё больше и больше сделок на блогерском рынке становятся "белыми", а компании — "прозрачными". "Эпоха 90-х в индустрии, похоже, закончена, а значит, всё легче посчитать и объём рынка. По последним оценкам, сегодня он составляет 10-15 миллиардов рублей (примерно сопоставимо с радио), и эта цифра кажется близкой к истине. Понятно, что в ближайшие годы тренд на блогеров никуда не денется и рост затрат рекламодателей на такой вид рекламы продолжится, вместе с гонорарами отдельных авторов YouTube, Instagram и TikTok", — рассказал он.