МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Выручка "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн") по МСФО в четвертом квартале снизилась на 3,3% — до 73,384 миллиарда рублей, говорится в сообщении телеком-холдинга Veon, в который входит российский оператор.

Показатель EBITDA вырос на 19,3% — до 29,705 миллиарда рублей, рентабельность по этому показателю выросла до 40,5% с 32,8%. Доходы в сегменте фиксированной связи составили 9,116 миллиарда рублей, увеличившись на 3,7%. Количество абонентов выросло на 9% — до 2,6 миллиона. Среднемесячный счет на абонента снизился на 4% — до 366 рублей.

Совокупная выручка в мобильном сегменте (с учетом продажи устройств) составила 64,12 миллиарда рублей, сократившись на 4,3%. Сервисная выручка в мобильном сегменте составила 55,309 миллиарда рублей, сократившись на 5,9%. В том числе доходы от мобильной передачи данных составили 16,203 миллиарда рублей, увеличившись на 1,6%. Среднемесячный счет на абонента снизился на 4,2% — до 335 рублей.

Количество абонентов мобильной связи компании на конец четвертого квартала составило 54,6 миллиона, сократившись за год на 1,1%. В том числе услугами мобильной передачи данных пользовалось 35,5 миллиона абонентов (снижение на 3,4%).

По итогам 2019 года выручка "Вымпелкома" сократилась на 0,6% — до 289,875 миллиарда рублей. В том числе доходы в мобильном сегменте составили 225,555 миллиарда рублей (снижение на 2%), в фиксированном сегменте – 34,85 миллиарда рублей (снижение на 1,3%). Показатель EBITDA вырос на 21% — до 126,698 миллиарда рублей. Рентабельность по этому показателю выросла до 43,7% с 35,9%.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу Veon Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).