МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Россияне проявили интерес к новым складным смартфонам Samsung Galaxy Z Flip, спрос на него выше, чем на Samsung Fold в прошлом году, и покупатели могут рассматривать новинку как хороший подарок на праздники в феврале и марте, сообщили РИА Новости представители сетей электроники.

Во вторник Samsung на презентации в Сан-Франциско представила новый складной смартфон Galaxy Z Flip с экраном размером 6,7 дюйма, который в сложенном состоянии способен уместиться в ладони или кармане. Старт продаж новой модели состоялся 14 февраля, стоимость смартфона составляет 1 380 долларов. В России Samsung Galaxy Z Flip будет стоить около 119 990 рублей.

"По итогам двух дней предзаказа на инновационный Z Flip от Samsung мы видим заметный интерес к новинке. Можно предположить, что гибкий смартфон рассматривают как ценный и неожиданный подарок на 23 февраля и 8 марта. Спрос на новинку оказался выше, чем на предыдущую гибкую модель Fold в прошлом году", — сообщили РИА Новости в группе "М.Видео-Эльдорадо" (крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники "М.Видео" и "Эльдорадо").

В компании "Связной" рассказали, что наибольшее количество предзаказов оформили жители Центрального федерального округа — 39% от всех предварительных заявок. Активность проявили также жители Южного и Уральского (по 14%) и Северо-Западного федеральных округов (10%). Среди городов лидерами по количеству заявок стали Москва, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Пенза.

"Потребители всегда встречают новинки от Samsung с большим интересом. По итогам трех дней предзаказов мы видим, что смартфон Samsung Galaxy Z Flip востребован среди наших покупателей", — отметил вице-президент по продажам компании "Связной" Давид Борзилов.

"На новый Galaxy Flip Z в России было оформлено аналогично высокое количество предзаказов, как на Galaxy Fold в прошлом году за аналогичный период", — сообщили в свою очередь в пресс-службе Samsung.