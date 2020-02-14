МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Каан Терзиоглу, который займет пост содиректора VEON с 1 марта 2020 года, возглавит совет директоров "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн"). Об этом сам менеджер сказал в ходе телефонной конференции.

Помимо этого, он будет куратором российского бизнеса на период, пока идет поиск нового генерального директора "Вымпелкома". Ранее VEON Group объявила о том, что нынешний гендиректор компании Василь Лацанич покидает свой пост в конце июня 2020 года.

"Василь Лацанич принял решение уйти в отставку, и в течение периода, пока мы не найдем нового лидера для России, я возьму на себя эти обязанности, как глава совета директоров", — сказал Терзиоглу.

Он также уточнил, что Лацанич продолжит его поддерживать и будет советником в течение следующих шести месяцев.

В четверг газета "Коммерсант" со ссылкой на источники написала, что Лацанич в ближайшее время может покинуть компанию до истечения срока контракта, а его должность может занять Терзиоглу, с апреля 2015 года до марта 2019 года возглавлявший турецкий мобильный оператор Turkcell.

"Вымпелком" — один из крупнейших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейшим акционером которого является LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).