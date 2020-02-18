МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ, Надежда Афанасьева. ЦБ РФ одобрил пилотный проект блокчейн-платформы для выпуска и оборота цифровых прав, разработанный "Норильским никелем".

Запуск стейблкоина, который будет обеспечен металлами, компания анонсировала еще в 2018 году. Глава "Норникеля" Владимир Потанин пояснял ранее, что при таком механизме клиент сможет легко перепродать ненужный ему, но законтрактованный объем металла кому-то еще. Изначально на платформе планируется торговля палладием. Но Потанин не исключал расширения концепции на торговлю другими металлами.

Блокчейн-платформа сможет начать свою деятельность после принятия и вступления в силу проекта федерального закона "О цифровых финансовых активах", уточнили в ЦБ.

Этот законопроект разрабатывается уже несколько лет. В марте 2019 года он был принят в первом чтении. Второе и третье чтения могут пройти в марте 2020 года.

ТЕХНОЛОГИИ РВУТСЯ НА РЫНОК…

Рост спроса на палладий в последний год привел к тому, что этот металл стал значительно более ликвидным и может даже сравниться с платиной, объясняет начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян. Соответственно, растет спрос на фьючерсы на металл со стороны трейдеров, и "Норникель" как фактически монопольный в мире производитель этого металла хочет быть не только сырьевым поставщиком, но и также крупнейшим маркетплейсом. Благодаря этому, компания сможет диверсифицировать бизнес и значительно продвинуть свой бренд на международных рынках.

"Блокчейн позволит "Норникелю" снизить издержки, привлечь дополнительное финансирование (в том числе на международных рынках) и повысить ликвидность активов. В то же время инвесторы получают доступ к актуальному инструменту, так как при выпуске токенов отрасль смягчает колебания спроса и цены на товар", — считает эксперт компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Норникель" напрямую заинтересован в наибольшей ликвидности палладия, поэтому он будет всячески способствовать росту торговли металлом и проводить клиентоориентированную политику в этой сфере, делает вывод Авакян.

Аналогичную систему уже пробуют применять алмазодобывающие компании, например, российская "Алроса", что позволяет им прослеживать и контролировать всю цепочку поставок до конечного потребителя, добавляет главный аналитик "Промсвязьбанка" Роман Антонов. Подобные процессы должны упростить взаимодействие добывающей компании со своими клиентами.

…НО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ПОКА ОТСТАЕТ

Мировой рынок блокчейна растет ежегодно и к 2025 году достигнет 20 млрд долларов, отмечает Мясоедов. По его словам, в течение ближайших трех лет около 30% компаний в мире с оборотом свыше 5 млрд долларов в год будут иметь свои блокчейн-платформы. В этом плане "Норникель" следует мировым и российским тенденциям (в 2019 году в России количество корпоративных проектов в этом направлении выросло на 50%).

Учитывая популяризацию идеи трансформации российской экономики через повышение цифровизации, вероятность принятия закона "О цифровых активах" высока, но неизвестно, какие формулировки будут применены для цифровых контрактов, добавляет Антонов. Если закон все же не будет принят, "Норникель" может разместить торговую площадку вне РФ, например, в США или Сингапуре.

По мнению аналитиков ВТБ Капитала, принятие закона помогло бы компании уложиться в намеченный график разработки платформы цифровых прав, запуск которой запланирован на март–апрель текущего года.