МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Акции Apple на торгах в США дешевели более чем на 5% в свете появившихся сообщений СМИ об отставке двух вице-президентов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.57 мск акции Apple дешевели на бирже Nasdaq на 4,42% — до 279,7 доллара за акцию. Ранее стоимость опускалась более чем на 5% до 274,5 доллара.

Apple потеряла пару опытных руководителей, которые работали в группе по производству, цепочке поставок и операциям и были ключевыми участниками в производстве многих основных устройств компании, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на источники внутри компании.

"Ник Форленца (Nick Forlenza), вице-президент по производственному дизайну, ушел из компании, в то время как Дуко Пасмуджи (Duco Pasmooij), другой вице-президент, который работал в операционном отделе, обсуждает уход в ближайшем будущем", — говорится в сообщении. Представители Apple отказались от комментариев. Форленца и Пасмуджи также не предоставили Блумбергу ответа.

Кроме того снижению акций способствуют нарастающий риск пандемии коронавируса, так как вспышка заболевания и связанные с ним карантинные меры представляют риски для экономики Китая и всего мира. Это в свою очередь сказывается на акциях технологических компаний, чье производство зависит от Китая. Ранее Apple уже сообщала, что не сможет выполнить намеченный прогноз по прибыли в постпраздничном квартале из-за кризиса, вызванного распространением нового коронавируса.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных часов" и программного обеспечения.