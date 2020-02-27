МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Мировые поставки персональных компьютеров (настольные компьютеры, ноутбуки, рабочие станции и планшеты) в 2020 году упадут на 9%, до 374,2 миллиона штук, из-за отказа поддержки Windows 7, а также негативного влияния вспышки коронавируса, говорится в прогнозе аналитической фирмы International Data Corporation (IDC).

Эксперты указывают, что из-за вспышки коронавируса они ухудшили общемировой прогноз по поставкам ПК в текущем году. "Согласно новым прогнозам, общие поставки ПК сократятся на 9% в 2020 году, достигнув 374,2 миллиона к концу года. Тем не менее, долгосрочный прогноз остается немного позитивным, — ожидается, что мировые поставки вырастут и достигнут 377,2 миллиона штук в 2024 году", — говорится в документе.

Снижение поставок ПК в 2020 году объясняется двумя факторами: отказ от поддержки операционной системы (ОС) Windows 7 и переход с нее на ОС Windows 10, а также распространение коронавируса, которое ограничивает предложение и ведет к снижению спроса.

"В результате IDC прогнозирует снижение поставок на 8,2% в первом квартале 2020 года, за которым последует сокращение на 12,7% во втором квартале, поскольку существующие запасы компонентов и готовой продукции с первого квартала закончатся ко второму. Ожидается, что во второй половине года темпы роста улучшатся, хотя рынок продолжит снижаться", — пишут эксперты.

"Мы уже потеряли почти месяц производства, учитывая двухнедельное продление китайского нового года, и мы ожидаем, что восстановление цепочки поставок из Китая будет долгим… Многие критически важные компоненты, такие как панели, сенсорные датчики и печатные платы, производятся в этих затронутых регионах (Китая — ред.), что приведет к сокращению поставок во втором квартале 2020 года", — прокомментировал вице-президент по исследованиям отдела Devices & Displays в IDC Линн Хуан (Linn Huang), слова которого приводятся в сообщении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.