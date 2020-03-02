МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Семь из десяти оплат картой совершаются с помощью бесконтактной технологии, говорится в пресс-релизе платежной системы "Мир", оператором которой является Национальная система платежных карт (НСПК).

"По нашим данным, семь из десяти оплат банковскими картами в России совершается с помощью бесконтактной технологии, и Московская область также занимает здесь одну из лидирующих позиций", — отметила директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.

Национальная платежная система "Мир" была создана в 2014-2015 годах после того, как международные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам, выпущенным попавшими под санкции США российскими банками. В процессе также была решена задача обеспечения бесперебойности операций по картам международных платежных систем на территории России.

По последним данным Банка России, доля операций по российским национальным картам "Мир" приблизилась к 20%.