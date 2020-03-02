МОСКВА, 2 мар — Dow Jones. Nokia известна тем, что пропустила революцию смартфонов, однако в последнее время кажется, что она может пропустить и переход на 5G-связь. Перед новым гендиректором Пеккой Лундмарком стоит непростая задача: перехватить технологическую инициативу у Huawei.

В понедельник финский производитель телекоммуникационного оборудования неожиданно заявил, что действующий гендиректор Раджив Сури уступит место Лундмарку, бывшему топ-менеджеру Nokia, который сейчас возглавляет финскую государственную энергокомпанию Fortum. Сури уйдет в отставку в августе после почти 6 лет во главе компании. До этого он более 10 лет руководил телекоммуникационным подразделением Nokia, которое теперь стало ее основным бизнесом и в прошлом году принесло ей 78% всей выручки.

Для Nokia прошлый год был неудачным. Серьезное предупреждение по прибыли в октябре привело к приостановке выплаты дивиденда и более чем 20%-ному падению котировок акций. Основной проблемой, похоже, является активная конкуренция – и не только со стороны более крупного китайского конкурента, но и со стороны возрождающейся Ericsson. Шведская компания, которая оспаривает у Nokia второе место на рынке телекоммуникационного оборудования, также предупредила о серьезном ухудшении прибыли в 2016 году, однако с тех пор сменила руководство и улучшила результаты.

Вопрос в том, сможет ли Nokia под руководством Лундмарка восстановиться вслед за Ericsson. При этом времени у нее меньше, поскольку такие провайдеры, как Verizon и AT&T, активно инвестируют в оборудование 5G. На пресс-конференции, посвященной его назначению, будущий гендиректор заявил, что не будет делать преждевременных выводов о нуждах компании, однако инвесторы будут ждать от него действий.

В 2016 году Сури сделал крупную ставку на "конвергенцию" мобильной широкополосной связи и Wi-Fi, купив франко-американского конкурента Alcatel-Lucent за 17 млрд долларов. Стратегическая логика этой сделки была не бесспорна. Между тем сложный процесс интеграции, похоже, отвлек Nokia от конкуренции с Huawei. Основной причиной октябрьского предупреждения по прибыли была необходимость ускорить разработку плана развертывания и сократить расходы на 5G-связь первого поколения.

Лидерство Huawei в сегменте 5G заставило генпрокурора США и бывшего топ-менеджера Verizon Уильяма Барра в прошлом месяце выступить с предложением, согласно которому США должны приобрести контрольную долю в Nokia или Ericsson. Надежды на подобную сделку всегда выглядели очень спекулятивными, и любое их возможное влияние на низкие котировки Nokia уже было нивелировано эффектом коронавируса.

Компании, вероятно, придется решать свои проблемы самостоятельно. Со временем инвесторы могут выиграть, как это было в Ericsson, но сначала Лундмарк должен проанализировать бизнес. Новые руководители, особенно приходящие со стороны, часто вскрывают застарелые проблемы компаний, и ситуация в Nokia может сперва ухудшиться, прежде чем наступит дальнейшее улучшение.

— Автор Stephen Wilmot, stephen.wilmot@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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