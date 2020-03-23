МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС привлек кредит ВТБ на 45 миллиардов рублей сроком на пять лет, говорится в сообщении оператора.

"Средства, привлеченные в рамках нового кредита, будут направлены на оптимизацию текущего долга компании и общекорпоративные цели", — уточняется в сообщении.

Кредит предоставлен в рамках возобновляемой кредитной линии на 80 миллиардов рублей, открытой в мае 2018 года.

В феврале 2020 года МТС уже привлекала средства в рамках данной кредитной линии на сумму 30 миллиардов рублей для рефинансирования одного из действующих кредитов, отмечается в сообщении.