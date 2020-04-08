МОСКВА, 8 апр — ПРАЙМ. Один из акционеров Zoom Video Communications обратился в суд США с иском в отношении компании, обвинив ее в сокрытии данных, касающихся безопасности одноименного приложения, сообщает агентство Блумберг.

Инвестор Майкл Дриё (Michael Drieu) подал групповой иск в суд Сан-Франциско во вторник. Истец обвиняет компанию и ее руководителей в том, что они скрывали правду о недостатках в программном шифровании приложения, а также данные о его уязвимости перед хакерами и передаче персональной информации третьим сторонам, включая компанию Facebook. Акционер утруждает, что сообщения о недостатках приложения, которые стали появляться в СМИ в прошлом году, негативно повялили на стоимость акции компании. Как отмечает агентство, цена акций компании по-прежнему высокая.

На прошлой неделе газета Washington Post сообщила, что несколько тысяч записей видеозвонков в сервисе Zoom, популярность которого возросла из-за пандемии коронавируса, попали в интернет. По данным издания, в открытом доступе оказались, среди прочего, видеозаписи деловых совещаний, школьных занятий и частных разговоров. При этом многие материалы содержали имена, телефонные номера и другую личную информацию.

В конце марта агентство Блумберг сообщило об еще одном иске, поданном против сервиса Zoom из-за предполагаемого разглашения конфиденциальной информации пользователей. В иске, поданном частным лицом в суд калифорнийского города Сан-Хосе, утверждалось, что компания Zoom собирает информацию о пользователях без соответствующего уведомления во время установки или открытия приложения Zoom, а затем передает данные третьим сторонам, в том числе компании Facebook.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.

Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса. Сервис стремительно набирает популярность, так как позволяет людям работать или учиться из дома в формате видеоконференции, а также общаться с близкими во время пандемии.