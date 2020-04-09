МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Группа "М.Видео-Эльдорадо" (объединяет две крупнейшие российские сети бытовой техники и электроники) отказалась от торговой наценки и зафиксировала розничные цены на социально значимую технику, говорится в сообщении ритейлера.

"Группа "М.Видео-Эльдорадо"… в условиях волатильности рубля и текущей эпидемиологической обстановки отказалась от торговой наценки и, несмотря на рост курса доллара, зафиксировала цены на уровне января-февраля 2020 года на модели техники в 10 основных социально значимых категориях и сохранит их до конца июня 2020 года, независимо от роста курса валют и других экономических факторов", — говорится в релизе.

Среди таких категорий — холодильники, встраиваемая техника, телевизоры, электрические чайники, СВЧ-печи, стиральные машины, газовые и электрические плиты, утюги, пылесосы и смартфоны.

Президент группы "М.Видео-Эльдорадо" Александр Тынкован в связи с этим отметил, что в текущей ситуации поломка бытового прибора или электронного устройства и его замена может стать сложным финансовым вопросом для многих семей.

"Мы понимаем, что в наше время технику можно отнести к социально значимым товарам, например, без смартфона нельзя заказать товары домой, оплатить счета, поддерживать связь с близкими, работать, а холодильник и стиральная машина нужны для поддержания домашнего быта в условиях самоизоляции", — добавил Тынкован, слова которого приводятся в релизе.

В пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ сообщили РИА Новости, что ведомство получило обращение ПАО "М.Видео" (головная компания группы), в котором говорилось о планах компании отказаться от торговой наценки и зафиксировать цены на ряд категорий товаров. "Рассмотрев его, ФАС России пришла к выводу, что действия компании являются допустимыми с точки зрения антимонопольного законодательства", — добавили в службе.

"М.Видео-Эльдорадо" — крупнейший в РФ ритейлер бытовой техники и электроники. На конец 2019 года группа объединяла 1 038 магазинов в России. Контролирующим акционером ритейлера является группа "Сафмар" Михаила Гуцериева (73,5% через кипрскую Ericaria Holdings Ltd.). Немецкая Media-Saturn-Holding после продажи группе российских магазинов Media Markt владеет 15% "М.Видео-Эльдорадо".