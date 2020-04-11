МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству подготовил ко второму чтению законопроект, дающий правительству РФ право регулировать деятельность владельцев товарных интернет-агрегаторов, на рассмотрение Думы документ планируется вынести 14 апреля, сообщили РИА Новости.

Изменение, вносимое в закон "О защите прав потребителей", призвано урегулировать в правилах продажи товаров дистанционным способом участие владельца агрегатора при заключении договоров розничной купли-продажи, поскольку кабмин будет вправе издавать для владельца агрегатора правила, обязательные при заключении и исполнении таких договоров.

Правоприменительная практика показала, что существует необходимость внести изменения в правила продажи товаров дистанционным способом, которые утверждаются постановлением правительства, поясняла ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

Однако сейчас в статье 1 закона "О защите прав потребителей" владелец агрегатора информации о товарах и услугах не указан среди лиц, в отношении которых правительство вправе устанавливать обязательные правила, и цель законопроекта – восполнить этот правовой пробел, отмечала Попова.

Комитет по экономполитике ранее обращал внимание на наличие устойчивой тенденции роста рынка онлайн-торговли в России, имеющего достаточно большой потенциал своего развития, однако быстрый рост электронной торговли несет в себе и определенные риски для граждан-потребителей.

Предоставление правительству полномочий устанавливать правила для владельцев агрегаторов позволит обеспечить достаточный уровень защищённости потребителей со стороны государства и оперативно реагировать на происходящие в интернет-пространстве негативные процессы, считает комитет.