МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала мошенническую рассылку, якобы от Федеральной службы исполнения наказаний, с предложением заплатить штраф за нарушение режима самоизоляции, говорится в сообщении компании.

Уточняется, что рассылка происходила в пятницу через SMS или мессенджеры. Сообщения с темой "Штраф за нарушение режима самоизоляции" рассылались таргетированно, с указанием фамилии, имени и отчества жертв, а сумма указанного мошенниками штрафа составляла 4 тысячи рублей.

"Ссылаясь на несуществующее постановление ФСИН, мошенники под угрозой возбуждения уголовного дела требуют в течение суток оплатить штраф переводом на номер абонента (Красноярский край). Звонок на номер переводит якобы на "справочную службу МВД РФ", — также говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,5 миллиона случаев заражения, более 92,7 тысячи человек скончались. В России общее число заболевших составляет 11 917, всего скончались от болезни 94 человека.

В Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений. О введении режима самоизоляции также сообщили несколько десятков регионов страны.