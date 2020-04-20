МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Компания Dropbox, владеющая одним из крупнейших файловых хостингов в мире, специально нанимала хакеров, чтобы выявить и устранить "дыры" в безопасности приложения для видеоконференций Zoom, пишет газета New York Times.

Популярность сервиса Zoom резко возросла на фоне пандемии коронавируса и мер по строгой самоизоляции, принятых правительствами десятков стран. Одновременно появились сообщения о недостаточной безопасности приложения.

Бывшие инженеры Dropbox сообщают, что еще в 2018 году были обеспокоены уязвимостью программного обеспечения Zoom, которая могла негативно отразиться на корпоративной безопасности самого хостинга. В связи с этим компания начала негласно предлагать денежные премии хакерам, которые найдут слабые места в программном коде Zoom.

Сообщается, что год назад два хакера из Австралии действительно нашли серьезные программные ошибки, которые могли позволить киберпреступникам тайно контролировать компьютеры некоторых пользователей Zoom. Экс-сотрудники хостинга также заявляют, что служба приложения Zoom были проинформирована о выявленных "дырах", но устранила их только через три месяца.

Ранее МИД ФРГ строго ограничил использование сотрудниками сервиса на служебных устройствах из-за возможных угроз безопасности, сообщало издание Handelsblatt со ссылкой на внутренний документ министерства. А по данным Financial Time, сенат США не рекомендует к использованию Zoom для проведения конференций сенаторов из-за опасений, связанных с безопасностью данных.

Компания Zoom Video Communications, производящая одноименный сервис для видеосвязи, была основана в 2011 году. Суточная аудитория приложения в мире в марте 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года выросла в 20 раз, до 200 миллионов человек.

Акции Zoom в этом году выросли более чем в два раза, так как инвесторы уверены, что компания станет одной из немногих организаций, которые получат огромную прибыль из-за эпидемии коронавируса. Сервис стремительно набирает популярность, так как позволяет людям работать или учиться из дома в формате видеоконференции, а также общаться с близкими во время пандемии.