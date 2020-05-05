МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Министерство просвещения РФ апробирует отечественный аналог платформ для видеосвязи Zoom и Skype, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Мы хотим сделать систему и уже апробируем некого аналога Zoom, Skype, но отечественную, чтобы действительно это была закрытая система, чтобы не утекали персональные данные, это тоже очень актуально", — заявил Кравцов в эфире программы "Диалог" на канале "Россия 24".

Он отметил, что сохранность персональных данных – это вопрос не только информационной, но и психологической безопасности.