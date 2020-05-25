МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ предлагает провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения вместо паспорта, проект соответствующего постановления правительства опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.

"Провести с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года на территории города Москвы эксперимент по созданию, предоставлению, активации и применению мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен основного документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг", — говорится в проекте.