МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Мобильное приложение, которое в рамках эксперимента планируется использовать вместо бумажного паспорта, не будет хранить персональных данных граждан, а лишь с целью идентификации личности по QR-коду будет открывать временный доступ к публичной части учетной записи на портале госуслуг, сообщил глава Минкомсвязи РФ Максут Шадаев.

Ранее в мае Минкомсвязь подготовила проект постановления правительства РФ, которым предлагается провести в Москве с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2021 года эксперимент по использованию специального мобильного приложения "Мобильный идентификатор" взамен паспорта при предоставлении отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

"В моем понимании, то решение, которое мы сейчас рассматриваем вместе с Москвой, вместе с другими коллегами – там особенных проблем безопасности нет, потому что QR-код генерится, и по QR-коду вам дается временная ссылка к учетной записи ЕСИА (единая система идентификации и аутентификации — ред.), которая открывается онлайн, которая доступна несколько секунд и позволяет просто ваши данные посмотреть в специализированном приложении или получить их через специализированное API. В самом приложении ваши данные не хранятся. В самом приложении вы просто генерите QR-код, который позволяет любому обратиться в публичную часть вашей учетной записи на госуслугах и получить вашу фотографию и возраст, если вы покупаете алкоголь", — сказал министр в ходе онлайн-сессии "ЦИПР Дома".

Он вновь отметил, что мобильное приложение может стать лишь дополнением к традиционному бумажному паспорту, задачи его ликвидировать не стоит.

"Когда мы говорим про идентификационное мобильное приложение, у нас нет задачи, что оно заменит паспорт как таковой. То есть мы так же, как и с банковскими картами, говорим, что мобильное приложение позволит в 9 случаях из 10 не доставать бумажный паспорт и пользоваться телефоном вместо паспорта. Но это не значит, что мы им полностью отменяем бумажный паспорт. Так же, как когда вы оплачиваете телефоном, у вас банковская карта всегда присутствует", — сказал министр.