МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Жители страны стали гораздо чаще высказываться в поддержку внедрения технологии высокоскоростной связи формата 5G для обеспечения коммуникации на транспорте, об этом говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании рабочей группы НТИ "Автонет", которое основано на данных проведенного в апреле-июне опроса более 20 тысяч человек от 18 до 50 лет из всех субъектов РФ.

"Восемьдесят шесть процентов респондентов поддержали внедрение технологии связи 5G в российском рынке автомобилестроения для обеспечения цифровой коммуникации между водителями, инфраструктурой, компаниями-агрегаторами, такси и перевозчиками. 14% респондентов высказались против", — говорится в документе.

При этом в октябре 2017 года при аналогичном опросе лишь 9% опрошенных высказались за скорейшее внедрение этой технологии в отрасли, а 91% — против. "Сегодняшний опрос показал, что тенденция полностью изменилась. У водителей не только не возникает вопрос о том, что такое 5G, но и есть чёткое понимание, что подключённый автомобиль стал частью мирового автопарка", — прокомментировал агентству представитель рабочей группы Ярослав Федосеев.

По его словам, технология 5G изменит взаимоотношения водителей на дороге. "К сожалению, сегодня скорость соединения технологий связи LTE не может обеспечить должное качество связи в связи с большой временной задержкой. К примеру, если вы решили перестроиться перед грузовиком, у которого ограничен обзор, то данные о вашем желании сменить ряд поступят водителю грузовика уже после того, как вы перестроитесь. С 5G таких проблем уже не будет", — отметил он.

В настоящее время ряд стран работает над этой технологией связи. Сети 5G должны позволить обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 гигабит в секунду — в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологию 5G отличает не только высокая скорость передачи данных, но и большие емкости и сверхнадежные соединения с низкой задержкой, что позволяет, в частности, обеспечить массовое подключение устройств "интернета вещей" для самых разнообразных задач.

Помимо "интернета вещей", сети 5G планируется задействовать в таких направлениях, как "умный город", "умное производство", "умный дом" и транспорт. Использование технологии должно способствовать повышению уровня обслуживания и развитию новых сервисов, в том числе в области промышленной автоматизации, беспилотного транспорта, дистанционной медицины, виртуальной и дополненной реальности.