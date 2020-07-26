ТОКИО, 26 июл — ПРАЙМ. Новая попытка запуска космической ракеты "МОМО" японской компании Interstellar Technologies была прервана за несколько секунд до старта с площадки в городе Таики на северном острове Хоккайдо.

Видео запуска транслировалось на странице компании. Причины отмены запуска пока не называются.

Запуск ракеты "МОМО-7" изначально планировался в середине июля, однако затем несколько раз откладывался из-за неблагоприятных погодных условий.

Базирующаяся на северном японском острове Хоккайдо ракетостроительная компания Interstellar Technologies была основана в 2005 году. К 2017 году компания разработала и построила малую ракету "МОМО", которая представляет собой малогабаритную ракету длиной 10 метров с диаметром 50 сантиметров и предназначена для выведения в космос наноспутников. К настоящему времени было проведено пять попыток запуска ракеты, и лишь один из них был удачным. В мае 2019 был успешно проведен запуск ракеты "МОМО-3".

Согласно проекту, ракета "MOMO" должна преодолеть линию Кармана — границу между атмосферой земли и космосом. После этого, к 2023 году, компания намерена провести запуск ракеты со спутником на борту.