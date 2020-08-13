МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Компания Wargaming опровергла сообщения об эвакуации сотрудников в Минске, она работает в удаленном режиме с середины марта, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Wargaming якобы эвакуирует сотрудников в Минске, а руководство сообщает, что к ним едут силовики.

"Компания работает в удаленном режиме с середины марта. Эвакуации в компании нет", — сказал собеседник агентства.

Wargaming является частной компанией, которая занимается изданием и разработкой компьютерных игр преимущественно free-to-play ММО-жанра и околоигровых сервисов для разных платформ. Штаб-квартира располагается в Никосии (Кипр).

Ранее стало известно о том, что в минские офисы компаний "Яндекс" и Uber пришли неизвестные люди с оружием.