МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Создатель и руководитель американского производителя электрокаров Tesla Илон Маск подтвердил появившиеся ранее в СМИ сообщения о кибератаке, которую якобы готовил россиянин Егор Крючков.

По данным Маска, Крючков предложил $1 млн сотруднику одной из американских компаний, чтобы внедрить вредоносное программное обеспечение в ее компьютерную сеть.

Маск в своем микроблоге Twitter написал, что объектом атаки, которую якобы готовил россиянин, был завод Tesla в штате Невада.

Напомним, что Крючков был арестован в США 22 августа. Как сообщало министерство юстиции Америки, 27-летний россиянин предлагал $1 млн сотруднику некой компании из Невады за внедрение в компьютерную сеть компании вредоносное ПО.

Илон Маск отреагировал на статью, опубликованную на портале Teslarati, в которой сообщалось, что не названной Минюстом компанией был завод Tesla в Неваде: сотрудник предприятия отказался от денег и обратился в ФБР.