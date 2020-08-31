МОСКВА, 31 авг — ПРАЙМ. Есть несколько наиболее популярных причин, из-за которых телефон может нагреваться, среди них есть даже опасные, но лучше проверить все варианты методом исключения, рассказал агентству “Прайм” гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.

Причиной нагрева смартфона может являться недостаточная по качеству связь для работы ваших приложений. Таким приложениям, как месенджеры, карты, почтовая служба, приложения статистики, как правило, нужен быстрый интернет. Если его нет – приложение начинает отправлять большое количество запросов, что приводит к увеличению скорости падения батарейки гаджета и к нагреванию аппарата.

Еще одно причиной является перегрев процессора. Это происходит при активном использовании разных модулей гаджета — интернет, Wi-Fi, GPS и Bluetooth. “Не все гаджеты предназначены для плотной работы, нужна передышка, возможно, стоит даже выключить на время аппарат”, — советует эксперт.

Также к нагреву смартфона могут привести программные ошибки экспериментальных приложений. В коде может содержаться ошибка, приводящая к зацикливанию каких-то задач, что приводит к перегреву телефона. В этом случае поможет выключение приложения.

Перегрев батареи гаджета возможен и в случае использования неоригинального зарядного устройства или неисправности батареи.

Случается, что смартфон нагревается из-за попадания воды. “Если есть такая вероятность, лучше сдать телефон в ремонт. В других случаях перегрев — временное естественное явление”, — заключил Щельцин.



