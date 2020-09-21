МОСКВА, 21 сен — ПРАЙМ. Американская компания-производитель электрокаров Tesla получила немецкую премию Big Brothers Award в категории "Мобильность", пишет Golem.

Премия была вручена за то, что компания продает автомобили, постоянно и тщательно наблюдающие за своими пассажирами и тем, что происходит вокруг во время движения.

Как рассказали организаторы премии, собираемые машинами Tesla данные проходят обработку, после которой могут быть использованы в совершенно любых целях.

Также организаторы высказали мнение, что из-за проблем компании с защитой персональной информации, электрокары бренда являются, по сути, "центрифугами данных длительного срока хранения".

Отметим, что премия Big Brother Award вручается с 2000 года в Германии компаниям, политикам и различным организациям за злоупотребление персональными данными.

Помимо американского производителя электрокаров в текущем 2020 году лауреатами этой премии также стали: