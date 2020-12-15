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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201215/832578902.html
Эксперт сказал, сколько должен стоить ваш смартфон
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МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Есть тенденция к подорожанию смартфона по мере возрастания его технических характеристик, что весьма логично. Ведь чем новее и лучше "железо", тем оно... ПРАЙМ, 15.12.2020
цена, гаджеты, эксперты, смартфон, новости, технологии
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Есть тенденция к подорожанию смартфона по мере возрастания его технических характеристик, что весьма логично. Ведь чем новее и лучше "железо", тем оно дороже. Это хорошо видно статистически, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова.
"Если посмотреть среднюю цену устройства в рейтинге Роскачества из 160 моделей — она будет около 35 тысяч рублей, а вот при сужении до топ-30 по совокупному качеству показателей средняя цена повышается почти вдвое, до 64 тысяч рублей. Еще чуть выше — до 68 тысяч в среднем — стоимость при выборке именно по качеству камеры", — перечисляет эксперт.
При этом однозначно соотнести цену и качество смартфона невозможно. Смартфоны — это сложные устройства со множеством функциональных нюансов, добавляет она.
"Нередко смартфон, например, за 18 тысяч может стоять в рейтинге Роскачества выше, чем смартфон за 140 тысяч. В целом, однако, более дешевые телефоны будут на более низких позициях из-за качества фото, видео и других важных потребительских характеристик", заключила Боровикова.
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