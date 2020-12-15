МОСКВА, 15 дек – ПРАЙМ. Есть тенденция к подорожанию смартфона по мере возрастания его технических характеристик, что весьма логично. Ведь чем новее и лучше "железо", тем оно дороже. Это хорошо видно статистически, рассказала агентству "Прайм" специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова. Эксперт рассказал, почему не стоит включать смартфон отпечатком пальцев

"Если посмотреть среднюю цену устройства в рейтинге Роскачества из 160 моделей — она будет около 35 тысяч рублей, а вот при сужении до топ-30 по совокупному качеству показателей средняя цена повышается почти вдвое, до 64 тысяч рублей. Еще чуть выше — до 68 тысяч в среднем — стоимость при выборке именно по качеству камеры", — перечисляет эксперт.

При этом однозначно соотнести цену и качество смартфона невозможно. Смартфоны — это сложные устройства со множеством функциональных нюансов, добавляет она.

"Нередко смартфон, например, за 18 тысяч может стоять в рейтинге Роскачества выше, чем смартфон за 140 тысяч. В целом, однако, более дешевые телефоны будут на более низких позициях из-за качества фото, видео и других важных потребительских характеристик", заключила Боровикова.

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