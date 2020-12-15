МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Смартфоны, как и все гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и как следствие негативно влияет на его здоровье. Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему вредно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем могут появиться у тех, кто не выпускает смартфон из рук. Врач рассказала, чем опасен синий свет от экранов гаджетов

"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", — перечисляет врач.

По ее словам, к электромагнитным радиочастотным полям наиболее чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. При этом она отмечает, что достоверные данные о негативном влиянии радиочастотного излучения именно смартфонов на организм человека отсутствуют.

"Наиболее опасным для здоровья взрослых и детей является использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", – добавляет Игнатова.

"У некоторых людей есть зависимость от смартфона, поэтому, чтобы телефон находился в поле зрения человека и при этом не вызывал никаких негативных последствий, его необходимо держать на достаточно удаленном расстоянии от места сна и отдыха (на расстоянии минимум 2 метров), вне электросети", — заключила врач.

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