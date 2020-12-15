МОСКВА, 16 дек – ПРАЙМ. Смартфоны, как и все гаджеты имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и как следствие негативно влияет на его здоровье. Врач-невролог "СМ-Клиника" Мария Игнатова рассказала агентству "Прайм", почему вредно спать рядом с гаджетами и какие проблемы со здоровьем могут появиться у тех, кто не выпускает смартфон из рук. 

Женщина смотрит на экран смартфона

Врач рассказала, чем опасен синий свет от экранов гаджетов

"По данным некоторых исследований, радиочастотное излучение смартфонов увеличивает риск развития бесплодия, раковых заболеваний, неврологических и психических расстройств", — перечисляет врач.

По ее словам, к электромагнитным радиочастотным полям наиболее чувствительны дети, беременные, люди с нарушениями со стороны сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем. При этом она отмечает, что достоверные данные о негативном влиянии радиочастотного излучения именно смартфонов на организм человека отсутствуют.

"Наиболее опасным для здоровья взрослых и детей является использование смартфонов в ночное время суток. Синий свет экрана телефона негативно влияет на глаза, биологические ритмы, вызывает бессонницу, головные боли, снижение работоспособности, нарушения памяти и провоцирует возникновение дистрофических заболеваний глаз", – добавляет Игнатова.

"У некоторых людей есть зависимость от смартфона, поэтому, чтобы телефон находился в поле зрения человека и при этом не вызывал никаких негативных последствий, его необходимо держать на достаточно удаленном расстоянии от места сна и отдыха (на расстоянии минимум 2 метров), вне электросети", — заключила врач.

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