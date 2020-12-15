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Инсайдер назвал сроки выпуска нового iPhone 13
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Вернуться к традиционным срокам презентации новых моделей смартфонов Apple планирует уже в 2021 году. Об этом сообщило издание 9to5mac со ссылкой на прогноз авторитетного... ПРАЙМ, 15.12.2020
apple, iphone, новости, технологии
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Вернуться к традиционным срокам презентации новых моделей смартфонов Apple планирует уже в 2021 году. Об этом сообщило издание 9to5mac со ссылкой на прогноз авторитетного аналитика Минг-Чи Куо.
Напомним, что традиционные презентации смартфонов Apple проходят в сентябре. Однако в этом году iPhone 12 представили только в октябре из-за пандемии коронавируса. В следующем году подобных сдвигов, по данным издания, быть не должно.
Также сообщается, что Apple вместе с подрядчиком планирует осваивать новый процессор, который, по предположениям, может получить название Apple A15 Bionic. Его характеристики пока неизвестны.
Отмечается, что ранее Apple запустила закрытый опрос среди покупателей новых iPhone 12, большинство вопросов которого посвящены системе безопасности Face ID, основанной на распознавании лица. Участникам опроса предстоит ответить, удовлетворены ли они системой и насколько корректно она работает.