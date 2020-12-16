МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp и Telegram из России сообщают о сбоях в работе мессенджеров, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

По данным портала, большинство пользователей WhatsApp испытывают проблемы с подключением к серверу (96%), остальные не могут авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (1%).

Сбои также наблюдаются в работе Telegram. Большинство пользователей не могут подключиться (88%), у других не отправляются сообщения (11%).

Как следует из карты сбоев, чаще всего на работу мессенджеров жалуются жители Москвы.