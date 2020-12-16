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2020
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20201216/832595156.html
Российские пользователи сообщают о сбоях в работе WhatsApp и Telegram
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Пользователи WhatsApp и Telegram из России сообщают о сбоях в работе мессенджеров, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных... ПРАЙМ, 16.12.2020
новости, технологии, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Пользователи WhatsApp и Telegram из России сообщают о сбоях в работе мессенджеров, следует из данных на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.
По данным портала, большинство пользователей WhatsApp испытывают проблемы с подключением к серверу (96%), остальные не могут авторизоваться (1%) и воспользоваться веб-сайтом (1%).
Сбои также наблюдаются в работе Telegram. Большинство пользователей не могут подключиться (88%), у других не отправляются сообщения (11%).
Как следует из карты сбоев, чаще всего на работу мессенджеров жалуются жители Москвы.