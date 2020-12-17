МОСКВА, 17 дек – ПРАЙМ. Блокировка в популярных мессенджерах нужна для того, чтобы оградить пользователя от нежелательных коммуникаций. Чтобы не раздражать пользователей на другой стороне провода, мессенджеры придумали способы сокрытия таких блокировок, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин. Эксперт рассказал, как удалить сообщение в WhatsApp через сутки

Нельзя с точностью на 100 процентов узнать, заблокировали вас, или речь идет о мерах конфиденциальности, настроенных у вашего визави. Однако есть несколько способов, позволяющих определить вероятность блокировки по отношению к вам.

Прежде всего, попробуйте добавить контакт в совместный чат или группу. "Если вы увидели сообщение о невозможности добавления контакта в группу, значит, весьма вероятно, что вас блокировали", — предупреждает эксперт.

Попробуйте позвонить контакту — если вызов сразу же сбрасывается, и это повторяется многократно, скорее всего вы заблокированы.

Стоит проверить и статус доставки сообщений. Если при отправке сообщений вы видите только одну галочку, это значит сообщение отправлено, но не доставлено в гаджет контакта. Это случается, и если аппарат выключен, и если вы заблокированы. "Если галочки не проставляются длительное время, вероятность блокировки возрастает", — уточняет специалист.

Индикатором блокировки может быть и время последнего посещения приложения. Несогласным с новыми правилами WhatsApp предложат удалить аккаунт

Пропажа информации о контакте – фотографии и описания — также может свидетельствовать о блокировке, однако это случается и при сбое в сети.

"Если все пункты в вашем случае совпали, то можно на 99% быть уверенными в том, что вас заблокировали, но не исключено, что контакт решил удалиться из мессенджера. А лучше, конечно, избежать блокировки, соблюдая все меры этикета интернет-коммуникации", — подытожил Щельцин.