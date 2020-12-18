МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp в следующем году представит функцию голосовых и видеозвонков в настольной версии приложения, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.

Мессенджер имеет более 2 миллиардов пользователей по всему миру и является крупнейшей социальной платформой после Facebook. Отмечается, что подобные нововведения поставят WhatsApp на один уровень с такими крупными сервисами видеоконференций, как Zoom и Google Meet. Эксперт оценил рынок рекламы в Telegram

По словам представителя компании, на которого ссылается агентство, WhatsApp уже предоставила эту функцию некоторым пользователям компьютеров на пробной основе к сезону праздников.

Новая волна коронавируса вынудила многих людей по всему миру оставаться дома, тем самым увеличив популярность видеозвонков и общения в онлайн-формате. Ранее Zoom сообщил, что снимет ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков по всему миру на время новогодних праздников.

WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.

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