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WhatsApp запустит функцию голосовых и видеозвонков на компьютерах
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Мессенджер WhatsApp в следующем году представит функцию голосовых и видеозвонков в настольной версии приложения, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании... ПРАЙМ, 18.12.2020
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Мессенджер WhatsApp в следующем году представит функцию голосовых и видеозвонков в настольной версии приложения, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя компании.
Мессенджер имеет более 2 миллиардов пользователей по всему миру и является крупнейшей социальной платформой после Facebook. Отмечается, что подобные нововведения поставят WhatsApp на один уровень с такими крупными сервисами видеоконференций, как Zoom и Google Meet.
По словам представителя компании, на которого ссылается агентство, WhatsApp уже предоставила эту функцию некоторым пользователям компьютеров на пробной основе к сезону праздников.
Новая волна коронавируса вынудила многих людей по всему миру оставаться дома, тем самым увеличив популярность видеозвонков и общения в онлайн-формате. Ранее Zoom сообщил, что снимет ограничение в 40 минут на длительность бесплатных видеозвонков по всему миру на время новогодних праздников.
WhatsApp — приложение, с помощью которого можно отправлять и получать сообщения, звонки, фотографии, видео, документы и голосовые сообщения.
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